Владелица Fondy заявляет о несправедливости решения НБУ и просит СБУ обнародовать доказательства

Владелица платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская выразила категорическое несогласие с решением Национального банка Украины (НБУ) об аннулировании лицензии на участие в платежных системах. Она считает это решение несправедливым и необоснованным.

Об этом говорится в заявлении, котороя есть в распоряжении ЭП.

"Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут быть угрозой нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет", - заявила она.

"К сожалению, мы стали объектом беспрецедентного давления на бизнес и нашу репутацию", - констатировала владелица Fondy. "И мы не имеем другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами"

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Напомним:

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элаенс" (действует под брендом "Fondy") в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Ранее ЭП писала о Fondy в контексте обвинений анонимных телеграмм-каналов против сервиса Uklon. Fondy - одна из систем, с которой сотрудничает Uklon.

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В сообщениях анонимных телеграм-каналов говорилось, что Fondy работала в РФ, в том числе после 2014 года. В компании отмечали, что она действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с государством-террористом.

Как сообщили ЭП собеседники в НБУ, во время перелицензирования Fondy в 2023 году такие подозрения не возникали.

ЭП обратилась с запросом в СБУ, чтобы узнать, подозревает ли она Fondy в связях со страной-агрессором.

"Официально служба эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что „в интересах национальной безопасности СБУ не разглашает детали контрразведывательной деятельности до принятия решения по ее результатам". В то же время собеседники издания в правоохранительных органах отметили, что связь между Fondy и Россией есть. Ее подробно исследуют, чтобы принять соответствующие меры", - говорилось в статье ЭП.

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Экономическая правда