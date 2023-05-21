Поставки нефти не пострадают от более жесткого контроля за ценами на энергоносители РФ - МEA

Международное энергетическое агентство (МEA) не ожидает, что шаги G7, направленные на противодействие уклонению от ограничения цен на российские энергоносители, изменят ситуацию с поставками сырой нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Reuters.

МEA, которое предоставляет анализ и информацию для G7 по вопросам энергетики, не считает, что усиление контроля за соблюдением ценовых ограничений повлияет на мировые поставки нефти и топлива.

"Любые значительные изменения на рынках, как всегда, мы будем отражать в нашем анализе, в наших отчетах, но пока я не вижу причин для изменений в нашем анализе", - заявил исполнительный директор МEA Фатих Бироль в интервью Reuters.

По его словам, ограничение цены достигло двух основных целей: оно не спровоцировало напряжение на рынках, поскольку российская нефть продолжала поступать, но в то же время доходы Москвы сократились.

Бироль добавил, что Россия разыграла энергетическую карту, и она провалилась.

Напомним:

Страны группы G7 установили "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

ЕС и G7 ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

Экономическая правда.