G7 приняли план противодействия энергетическому шантажу РФ

Лидеры стран G7 приняли план противодействия рискам относительно российского "вооружения энергетики".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на совместное заявление G7.

"Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя членов G7 и наших партнеров, включая малые экономики, подчиняться и подчиняться, потерпят неудачу и столкнутся с последствиями", - говорится в заявлении.

Представители G7 добавили, что случаи использования энергетической и других экономических зависимостей является недопустимым.

РФ с начала большой войны пытается использовать энергоносители как оружие, манипулируя ценами и поставками для получения политических рычагов влияния.

Члены G7 встречаются в Хиросиме, Япония, где также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Экономическая правда.