Управление ИИ: лидеры G7 заключили соглашение о создании "Хиросимского процесса"

Лидеры стран "Большой семерки" согласились в рамках "Хиросимского процесса" провести обсуждение и принятие международных технических стандартов для надежности искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующие вопросы правительства должны обсудить на уровне кабинетов министров и представить результаты до конца года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к сотрудничеству в направлении безопасного трансграничного потока данных, пообещав сделать финансовый вклад в эти усилия.

Отмечается, что призыв к усилению регулирования перекликается с призывами лидеров промышленности и правительств во всем мире после того, как ChatGPT от OpenAI начал гонку между компаниями, чтобы быстрее развить технологию.

"Опасения заключаются в том, что достижения, которые могут создавать текст, звучащий как человеческая речь, а также генерировать изображения и видео, если позволить им развиваться бесконтрольно, могут стать мощным инструментом дезинформации и политической дезорганизации", - говорится в сообщении.

Напомним:

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признает, что одним из его "самых больших беспокойств" является потенциал искусственного интеллекта влиять на выборы в США в следующем году.