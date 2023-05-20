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Управление ИИ: лидеры G7 заключили соглашение о создании "Хиросимского процесса"

Суббота, 20 мая 2023, 16:37 - Игорь Пилипив

Лидеры стран "Большой семерки" согласились в рамках "Хиросимского процесса" провести обсуждение и принятие международных технических стандартов для надежности искусственного интеллекта (ИИ). 

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующие вопросы правительства должны обсудить на уровне кабинетов министров и представить результаты до конца года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к сотрудничеству в направлении безопасного трансграничного потока данных, пообещав сделать финансовый вклад в эти усилия. 

Отмечается, что призыв к усилению регулирования перекликается с призывами лидеров промышленности и правительств во всем мире после того, как ChatGPT от OpenAI начал гонку между компаниями, чтобы быстрее развить технологию. 

"Опасения заключаются в том, что достижения, которые могут создавать текст, звучащий как человеческая речь, а также генерировать изображения и видео, если позволить им развиваться бесконтрольно, могут стать мощным инструментом дезинформации и политической дезорганизации", - говорится в сообщении.

Напомним:

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признает, что одним из его "самых больших беспокойств" является потенциал искусственного интеллекта влиять на выборы в США в следующем году.

G7
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