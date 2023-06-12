Рада готовится ввести единые принципы формирования тарифов на воду для орошения

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7577 о совершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем.

Это следует из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

"За" проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект, среди прочего, вводит единый подход к формированию тарифов, связанных с подачей воды для нужд орошения и водоотводом для нужд дренажа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, должно:

произойти построение эффективной политики тарифообразования на услуги оператора по подаче или отводу воды, что обеспечивает покрытие экономически обоснованных расходов и справедливое распределение финансовой нагрузки на водопользователей

внедрены двухставочных тарифов с постоянной и переменной составляющими;

введено справедливое распределение расходов между водопользователями - "больше платит тот, кто больше потребляет воды";

развитие мелиоративных систем будет включено в тариф инвестиционной составляющей.

Для обеспечения финансовой прозрачности будет исключено кросс-субсидирование одной системы за счет другой.

Отмечается, что законопроект дает старт второму этапу реализации Стратегии орошения и дренажа на период 2030 года для оптимизации расходов госбюджета на финансирование содержания и эксплуатации мелиоративных систем госсобственности, что позволит перейти на систему самофинансирования, определит функции центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по орошению и дренажу.

Кроме того, утвержден механизм передачи государственной мелиоративной инфраструктуры операторам по "упрощенной" процедуре реорганизации имеющихся бюджетных организаций в операторов (по аналогии с процедурой, которая была реализована при реорганизации госпредприятий АО "Укрзализныця").

К управлению оператором в наблюдательные советы будут привлекать всех заинтересованных водопользователей из аграрного и промышленного сектора, а также коммунальных предприятий и организаций, пользующихся услугами мелиоративной системы.

Напомнаем:

До войны Израиль изучал возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

Кроме того, американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотели поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.