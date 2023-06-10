Рада приняла закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках

Верховная рада приняла закон №5322 по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, который имплементирует положения регламента ЕС о добропорядочности и прозрачности оптового энергетического рынка "REMIT".

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 257 народных депутатов.

Соответствующий закон планирует имплементировать адаптированную версию REMIT, что соответствует обязательствам Украины как участницы Энергетического сообщества.

Положения REMIT, которые вступили в силу 25 октября 2011 года, определяют понятие злоупотребления и манипулирования на рынке, попытки такого манипулирования. Также разъясняют, что такое инсайдерская информация на энергетическом рынке, и устанавливают правила обращения с такой информацией.

Кроме того, европейские положения запрещают злоупотребления на оптовых энергорынках, устанавливают требования по раскрытию инсайдерской информации его участниками и обязывает профессиональных участников рынка сообщать о подозрительных транзакциях.

Экономическая правда.