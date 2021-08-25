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Израиль изучает возможность участия в проектах по орошению земель на юге Украины

Среда, 25 августа 2021, 15:50
 
unsplash

Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млрд гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле по итогам встречи посла Евгения Корнейчука с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля, министром развития периферии, Негева и Галилеи Одедом Форером.

"Израильская сторона проинформирована о намерениях украинского правительства начать национальный проект орошения земель общей площадью более 2 млрд гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях) и приглашена к участию в этом проекте", - говорится в сообщении.

"Министр отметил, что такой проект представляет значительный интерес для израильского бизнеса и предложил рассмотреть возможность участия в нем Израиля в рамках действующей двустороннего соглашения о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства", - добавили в посольстве.

Стороны также обсудили перспективы привлечения израильских инвестиций в молочное производство и животноводство, возможность сотрудничества в строительстве и модернизации крупных молочных ферм в Украине.

Напоминаем:

Вследствие деградации земель, в частности через водную эрозию, более 6 млн гектар нуждаются в консервации.

В Украине официально создано Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства, пилотный проект по орошению запустят в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Экономическая правда

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Израиль Украина аграрии земля

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