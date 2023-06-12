Верховная Рада приняла новый закон о защите прав потребителей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект о защите прав потребителей (№6134).

Это следует из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

"За" проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, цель принятия закона - гармонизировать законодательство Украины с европейскими нормами.

"В Украине, в одной из первых стран постсоветского пространства, был принят Закон Украины "О защите прав потребителей" (№ 1023-ХII). Однако созданная в 1991 году система защиты прав потребителей претерпела определенные деструктивные изменения, что привело к ее существенному несоответствию системе стран ЕС и несоответствию лучшим европейским практикам. Намерения синхронизировать национальную систему защиты прав потребителей с системой ЕС без изменения Закона носили не системный, а ситуативный характер", - пояснили в Кабмине, который выступил инициатором законодательной инициативы.

Также, в старом Законе существовали нормы, которые вообще не работают, или являются слишком обременительными для бизнеса.

Кроме того, с 2014 года действие Закона прекратило распространяться на сферу пищевой продукции, что лишило потребителей пищевой продукции защиты их экономических прав.

Новым законом, в частности, предлагается:

определить понятие электронной торговой площадки (маркетплейса),

определить понятие электронного сервиса сравнения продукции (прайс-агрегатора)

ввести их ответственность за наличие информации, которая касается данных о субъектах хозяйствования, продающих продукцию на сайтах маркетплейса и прайс-агрегатора.

Госпродпотребслужбе предоставлено право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайту (части веб-сайта, программного обеспечения) недобросовестных электронных торговых площадок.

Вводится норма о замене товара на такой же или аналогичный, имеющийся у субъекта хозяйствования в случае, если ремонт требует более четырнадцати календарных дней, или невозможен.

Создана возможность общественным объединениям потребителей проводить исследования уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке, вместе с тем, помогая и бизнесу.

Общественные объединения потребителей освобождены от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам о защите прав потребителей, в том числе в отношении неопределенного круга потребителей.

Кроме того, Законом:

определены принципы, на которых основывается защита прав потребителей в соответствии с принципами ЕС;

распространено действие Закона Украины "О защите прав потребителей" на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя (в случае нарушения условий договора купли-продажи (доставки) пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции);

определены сферы, на которые не распространяется действие этого Закона, во избежание дублирования контрольных функций органов государственного надзора (контроля);

определены права и обязанности потребителей в электронной торговле;

определен перечень информации о продукции и субъекте хозяйствования, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли, и ответственность за отсутствие такой информации, кроме того, предусмотрена ответственность субъекта хозяйствования, предоставляющего услуги торговой электронной площадки (маркетплейса) для размещения товаров для продажи другими субъектами хозяйствования;

освобождены субъекты хозяйствования от обязанности создавать обменный фонд товаров;

внедрено предоставление субъектами хозяйствования документов, подтверждающих гарантийные обязательства, в электронной форме;

предоставлено потребителю право на снижение цены или возврат средств, если недостаток товара возникает после ремонта и т.д.

Напоминаем:

Законопроект был внесен в Верховную Раду еще в октябре 2021 года, принят в первом чтении - в октябре 2022 года, а затем еще несколько раз его дорабатывали, в частности после замечаний Нацагентства по предотвращению коррупции.

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