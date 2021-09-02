Американские компании-гиганты хотят поддержать реформу орошения в Украине – министр

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Американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотят поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Украины Роман Лещенко по итогам встречи в представителями американского бизнеса в рамках визита в США президента и правительственной команды.

"Встречались с ведущими представителями американского бизнеса, работающих в том числе и в аграрном секторе. Владимир Зеленский представил им наш План по трансформации Украины, который направлен на привлечение около $ 300 млрд в украинскую экономику.

В контексте агросектора президент Украины очертил успешную реализацию земельной реформы и приоритет в проведении ирригационной реформы", - написал Лещенко.

По его словам, на встрече присутствовали аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill.

"Они отличились глобальным инвестированием в агросектор. Cargill, к примеру, инвестировала в строительство крупнейшей портовой инфраструктуры - порт "Южный". Было приятно услышать от таких масштабных компаний положительные отзывы об успешности реализации земельной реформы, увеличении производительности в с/х, а также об эффективном возмещении НДС в автоматическом режиме", - отметил министр.

"Обе компании отметили важность проведения ирригационной реформы в Украине и подтвердили свое желание содействовать в реализации соответствующего проекта, потому что видят в нем стратегическую перспективу на годы", - резюмировал он.

Напомним:

Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

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Экономическая правда