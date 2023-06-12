Рада готується запровадити єдині принципи формування тарифів на воду для зрошення

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7577 про вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем.



Це випливає з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.



"За" проголосували 237 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Законопроєкт, серед іншого, запроваджує єдиний підхід до формування тарифів, пов'язаних із подачею води для потреб зрошення та водовідведенням для потреб дренажу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, має:

відбутися побудова ефективної політики тарифоутворення на послуги оператора з подачі або відведення води, що забезпечує покриття економічно обґрунтованих витрат

справедливий розподіл фінансового навантаження на водокористувачів через впровадження двоставкових тарифів з постійною та змінною складовими;

запроваджено справедливий розподіл витрат між водокористувачами – "більше платить той, хто більше споживає води";

розвиток меліоративних систем буде включено до тарифу інвестиційної складової.

Для забезпечення фінансової прозорості буде унеможливлено крос-субсидування однієї системи за рахунок іншої.

Зазначається, що законопроєкт дає старт другому етапу реалізації Стратегії зрошення та дренажу на період 2030 року для оптимізації видатків держбюджету на фінансування утримання та експлуатації меліоративних систем держвласності, що дасть змогу перейти на систему самофінансування, визначить функції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування зі зрошення та дренажу.

Крім того, затверджено механізм передачі державної меліоративної інфраструктури операторам за "спрощеною" процедурою реорганізації наявних бюджетних організацій в операторів (за аналогією з процедурою, що була реалізована під час реорганізації держпідприємств АТ "Укрзалізниця").

До управління оператором до наглядових рад залучатимуть усіх зацікавлених водокористувачів з аграрного та промислового сектору, а також комунальних підприємств та організацій, що користуються послугами меліоративної системи.

Нагадуємо:

До війни Ізраїль вивчав можливість участі у проєку українського уряду щодо зрошення земель загальною площею більше 2 млн гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях).

Крім того, американські аграрні компанії-гіганти Lindsay та Cargill хотіли підтримати реалізацію іригаційної реформи в Україні.