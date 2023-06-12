Налоговые льготы, которые планировали отменить с 1 июля, вероятно трогать не будут

Законопроект № 8401 об отмене с 1 июля налоговых льгот для бизнеса вероятно не будут принимать во втором чтении, а следовательно, льготы для бизнеса будут сохранены еще некоторое время.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Отмена "единого налога 2%", отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, восстановление проведения документальных проверок, возвращение штрафных санкций за нарушение использования РРО - всего этого с 1 июля не будет", - отметил он.

При этом, Железняк уточнил, что новой даты, когда льготы будут отменены, пока не определено.

"Но точно уже не 1 июля", - добавил он.

По состоянию на июнь 2023 года правом на использование налоговых льгот пользуются более 340 тысяч. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы.

https://opendatabot.ua/analytics/end-of-tax-exemption

"Опендатабот проверил и обнаружил, что 340 тысяч бизнесов все еще используют льготное налогообложение", - говорится в сообщении.

На льготном налогообложении остаются также две компании из топ-100 бизнесов, которые имеют наибольший оборот по результатам 2022 года. Это ООО "ФОРА" и ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

Напоминаем:

Законопроект №8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, которые перешли на уплату ЕН по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой они находились до перехода на специальную упрощенную систему налогообложения.

Одна из причин, почему власть хочет отменить льготы, - требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

В то же время принцип стабильности налогового законодательства объективно делает невозможным надлежащее введение с 1 июля 2023 года предлагаемых законопроектом изменений. Требования стабильности это:

не менять элементы налога позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;

не менять налоги, их ставки, а также налоговые льготы в течение бюджетного года.

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