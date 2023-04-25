Пирамида на футболистах: банкир виманил у турецких спортсменов десятки миллионов долларов

В Турции арестовали руководителя филиала Denizbank AS, турецкого подразделения Emirates NBD Bank PJSC, по обвинению в выманивании десятков миллионов долларов у футбольных знаменитостей из-за пирамиды.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении стамбульского Denizbank говорится, что денежные операции между инвесторами и менеджером филиала кредитора Levent в центре Стамбула проводились вне известного руководства банка.

"Понятно, что истцы выплачивали свои деньги наличными за пределами наших отделений с целью получения чрезвычайных доходов, превышающих рыночные уровни, причем доходы выплачивались также наличными через незарегистрированные способы", - говорится в заявлении.

Транзакции были осуществлены, не оставив никаких следов в национальной банковской системе, и никакие документы Denizbank для этих соглашений никогда не были предоставлены.

В Denizbank узнали о транзакциях, когда некоторые из истцов пожаловались на перебои в их денежных потоках.

Турецкая онлайн-газета Diken сообщила, что среди истцов есть несколько футбольных знаменитостей из лучших местных команд, а стоимость сделок составила около 80 миллионов долларов.

Denizbank является одним из основных кредиторов футбольных клубов Турции. Банк помог ведущим клубам, в частности, "Галатасарай" и "Фенербахче", реструктуризировать долги перед финансовыми учреждениями.

Экономическая правда