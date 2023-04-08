В марте 37 участников покинули рынок небанковских финансовых услуг - НБУ 

В марте небанковский финансовый рынок уменьшился на 37 участников с 1 384 до 1 347.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Из реестров исключено 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания - принудительно", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавляют, что по состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 110 страховщиков non-life (в феврале было 115) и 12 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 171 ломбард (было 176), 157 кредитных союзов (было 159), 89 лизинговых компаний (было 95), 682 финансовые компании (было 701), 58 страховых брокеров и 67 коллекторских компаний.

Кроме того, количество банков в марте уменьшилось с 67 до 65. Регулятор принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "БАНК ФОРВАРД" и АО "АЙБОКС БАНК".

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Напомним:

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.