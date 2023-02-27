Новости 27 февраля: Украина получила $1,25 млрд от США, глава УЗ Камышин подал в отставку

Об Одессе. В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.

К вечеру "Укрэнерго" ликвидировало аварию в Одессе, что позволяет энергетикам ДТЭК восстановить электроснабжение Одессы и Одесского района.

О санкциях. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 164 физических и 85 юридических лиц, в частности - связанных с ЧВК "Вагнер".

О Марченко. Фирмы жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко с 2014 года перечисляли средства на счета Росгвардии и МВД РФ, а также служили теневой площадкой для финансовых поступлений из РФ для организации подрывной деятельности в Украине.

Об УЗ. Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подает в отставку - возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

О гранте. Украина в понедельник, 27 февраля, получила первый транш в размере 1,25 млрд. долларов гранта от США.

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Пара на миллиард: как жена Медведчука финансировала гвардию России