Враг нанес удар по Славянской ТЭС
Воскресенье, 5 мая 2024, 17:21 -
В первой половине дня 5 мая враг нанес удар 5 ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области.
Об этом сообщает Суспільне Донбас со ссылкой на руководителя Николаевской МВА Владимира Проскунина.
"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", - рассказал Владимир Проскунин.
В результате обстрела пострадавших не было. Удар был в частности кассетными боеприпасами.
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Экономическая правда
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