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Враг нанес удар по Славянской ТЭС

Воскресенье, 5 мая 2024, 17:21 - Владимир Туник-Фриз
 
Володимир Проскунін

В первой половине дня 5 мая враг нанес удар 5 ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области.

Об этом сообщает Суспільне Донбас со ссылкой на руководителя Николаевской МВА Владимира Проскунина.

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", - рассказал Владимир Проскунин.

В результате обстрела пострадавших не было. Удар был в частности кассетными боеприпасами.

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Экономическая правда

ТЭС война Донбасс
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