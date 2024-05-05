Враг нанес удар по Славянской ТЭС

Володимир Проскунін

В первой половине дня 5 мая враг нанес удар 5 ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области.

Об этом сообщает Суспільне Донбас со ссылкой на руководителя Николаевской МВА Владимира Проскунина.

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", - рассказал Владимир Проскунин.

В результате обстрела пострадавших не было. Удар был в частности кассетными боеприпасами.

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Экономическая правда