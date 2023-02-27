"Укрэнерго" ликвидировало аварию в Одессе: полностью запитали критическую инфраструктуру

"Укрэнерго" ликвидировало аварию в Одессе, что позволяет энергетикам ДТЭК восстановить электроснабжение Одессы и Одесского района.

Об этом сообщает ДТЭК.

"По состоянию на 17:00 вся критическая инфрастуктура с электроэнергией и сейчас продолжаем постепенно запитывать бытовых клиентов.

Энергетики делают все возможное, чтобы в ближайшее время полностью вернуть свет в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.

По состоянию на 12:00 были полностью запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.