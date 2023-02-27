"Укрэнерго" ликвидировало аварию в Одессе: полностью запитали критическую инфраструктуру
Понедельник, 27 февраля 2023, 18:54 -
"Укрэнерго" ликвидировало аварию в Одессе, что позволяет энергетикам ДТЭК восстановить электроснабжение Одессы и Одесского района.
Об этом сообщает ДТЭК.
"По состоянию на 17:00 вся критическая инфрастуктура с электроэнергией и сейчас продолжаем постепенно запитывать бытовых клиентов.
Энергетики делают все возможное, чтобы в ближайшее время полностью вернуть свет в регионе", - говорится в сообщении.
Напомним:
В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.
По состоянию на 12:00 были полностью запитаны все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.
Экономическая правда