США предоставили Украине 1,25 миллиарда долларов гранта

Украина в понедельник, 27 февраля, получила первый транш в размере 1,25 млрд. долларов гранта от США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Премьер-министр Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко встретились с Министерством финансов США Джанет Йеллен. Стороны обсудили финансовые потребности Украины в этом году, санкции против РФ и вопросы восстановления.

Джанет Йеллен заверила в дальнейшей поддержке Украины. США подтвердили намерения предоставить Украине 9,9 млрд долл. в течение 2023 года.

Недавно США объявили о предоставлении Украине 2,5 млрд. долларов США в феврале и марте 2023 года. Первый транш в размере 1,25 млрд долларов США Украина получила сегодня. Другой транш будет перечислен в марте.

Грант будет направлен на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения пенсионных выплат, субсидий ЖКХ, выплат малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью, ВПЛ, пособия на детей одиноким матерям, пособия по беременности и родам.

А также на оплату труда работников высшего образования, а также выплаты работникам служб первого реагирования (ГСЧС).