Макрон призывает к перезагрузке экономических отношений с Китаем

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Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к обновлению экономических связей страны с Китаем в связи с ожидаемым государственным визитом во Францию лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом он сказал в интервью газете La Tribune Dimanche, сообщает Bloomberg.

"Я призываю к "обновлению", потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу", - сказал Макрон в интервью.

Руководитель КНР Си Цзиньпинь должен прибыть во Францию в воскресенье днем. Это будет его первым визитом в Европейском турне.

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После ужина с Си в Елисейском дворце в Париже он отвезет китайского гостя в часть Пиренейских гор, где он провел время в доме своей бабушки в детстве. В прошлом году Си пригласил Макрона на чаепитие в резиденцию губернатора провинции Гуандун, которую когда-то занимал его отец.

Несмотря на жесткую позицию Макрона по экономическим вопросам, французский президент защищает роль Европы как балансирующей силы, позволяющей Китаю оставаться включенным в глобальную дискуссию.

"Давайте проясним, я не предлагаю дистанцироваться от Китая.

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Неважно, идет ли речь о климате или о Китае, - я не предлагаю дистанцироваться от него. Речь идет о климате или о безопасности, нам нужны китайцы", - сказал президент Франции.

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