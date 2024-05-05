Саудовская Аравия зафиксировала дефицит бюджета на фоне роста капитальных расходов

Саудовская Аравия зафиксировала шестой подряд квартальный дефицит бюджета, поскольку увеличение расходов на капитальные расходы и другие сферы опережало рост доходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В первом квартале дефицит составил 3,3 млрд долл, что в четыре раза больше, чем год назад, согласно заявлению Министерства финансов, опубликованному в воскресенье. На ежеквартальной основе дефицит уменьшился с около 9,8 млрд долл на конец 2023 года.

Общие расходы выросли на 8% в годовом исчислении, тогда как доходы увеличились на 4%. Выросли как нефтяные, так и ненефтяные доходы.

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Бюджет Саудовской Аравии был дефицитным с конца 2022 года, когда страна начала сокращать добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать мировые цены. Королевство также увеличивает расходы, пытаясь завершить проекты и развивать новые отрасли, направленные на диверсификацию экономики в рамках программы "Видение 2030" наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере 21 млрд долл на этот год и ожидает, что фискальный дефицит будет наблюдаться в 2025 и 2026 годах.

Экономическая правда

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