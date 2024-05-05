Держатели украинских еврооблигаций требуют возобновить выплаты, взамен списать часть долга - WSJ

Группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Владельцы непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов, недавно сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners PJT для ведения переговоров от своего имени.

Кредиторы хотят, чтобы Украина заключила соглашение, по которому возобновит выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны. Некоторые держатели облигаций группы обсуждали эти планы с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

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США и их союзники обеспокоены тем, что предоставленные Украине деньги окажутся в руках держателей облигаций, если возобновят любое обслуживание долга. Страны Запада согласились предоставить Украине долговые каникулы на сумму около 4 миллиардов долларов собственных займов до 2027 года и выразили обеспокоенность, что частные кредиторы могут получить выплаты по долгу раньше, чем они.

Как отмечают, Украина готовится начать переговоры с владельцами облигаций в этом месяце, а советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к ним правительства США и других стран.

Представители МВФ и некоторые члены группы держателей облигаций встретились в апреле в Вашингтоне, где представители фонда отметили, что общий объем списания долга из частного сектора может быть больше, чем сейчас показывают рынки облигаций. По данным AdvantageData, украинские облигации торгуются на уровне от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери до 15 млрд долларов.

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Кредиторы говорят, что они оптимистично настроены относительно стабилизации финансов Украины. Страна получила крайне необходимую помощь от США и Европы и увеличила свои валютные резервы до рекордно высокого уровня.

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Напомним:

Украина готова направить держателям международных облигаций план реструктуризации долга в 20 миллиардов евро в начале мая.

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор рассматривает возможности снятия ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.