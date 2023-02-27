Новини 27 лютого: Україна отримала $1,25 млрд від США, голова УЗ Камишін подав у відставку

Про Одесу. На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

До вечора "Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі, що дозволяє енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району.

Про санкції. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, зокрема – пов’язаних з ПВК "Вагнер".

Про Марченко. Фірми дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко з 2014 року перераховували кошти на рахунки Росгвардії та МВД РФ, а також служили тіньовим майданчиком для фінансових надходжень з РФ для організації підривної діяльності в Україні.

Про УЗ. Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Про грант. Україна в понеділок, 27 лютого, отримала перший транш у розмірі 1,25 мільярда доларів гранту від Сполучених Штатів.

Ексклюзиви ЕП

Пара на мільярд: як дружина Медведчука фінансувала гвардію Росії

Як нерухомість Оксани Марченко в Україні використовувалася для фінансування російських правоохоронців та підривної діяльності в Україні.