Глава "Укрзализныци" Камышин уходит в отставку

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Александр Камышин Фото: Одесская ОГА Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подает в отставку - возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе. Об этом Камышин сообщил в Telegram. "369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", - написал Камышин. "Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо", - добавил он. Напомним: Ранее Камышин сообщил, что "Укрзализныця" может до конца 2023 года создать компанию-грузоперевозчика, которая будет работать в сфере грузоперевозок в Европе.

Кабмин в августе 2021 года назначил Камышина и.о. главы правления "Укрзализныци". В марте 2022 года Камышин сообщил о назначении на постоянной основе сроком на 4 года.

До этого Камышин занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006-2008 гг), в фонде Томаша Фиала Dragon Capital (владелец УП) - 2008-2012 гг, генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital.

Экономическая правда