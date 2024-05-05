Foxconn, собирающая IPhone, подтверждает рекордные продажи в апреле
Воскресенье, 5 мая 2024, 17:02 -
Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по контракту и крупнейший сборщик iPhone от Apple, в воскресенье подтвердила, что ожидает роста доходов во втором квартале.
Об этом сообщает Reuters.
Выручка от реализации интеллектуальной потребительской электроники, включая смартфоны, в апреле продемонстрировала "значительный рост" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Апрельский доход достиг 15,83 млрд долл, что, по ее словам, является самым высоким показателем за аналогичный период и означает рост на 19% в годовом исчислении.
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Акции Foxconn выросли почти на 50% в этом году по сравнению с 13% ростом на более широком рынке.
В пятницу они закрылись на 1,3%.
Экономическая правда
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