Foxconn, собирающая IPhone, подтверждает рекордные продажи в апреле

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Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по контракту и крупнейший сборщик iPhone от Apple, в воскресенье подтвердила, что ожидает роста доходов во втором квартале.

Об этом сообщает Reuters.

Выручка от реализации интеллектуальной потребительской электроники, включая смартфоны, в апреле продемонстрировала "значительный рост" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Апрельский доход достиг 15,83 млрд долл, что, по ее словам, является самым высоким показателем за аналогичный период и означает рост на 19% в годовом исчислении.

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Акции Foxconn выросли почти на 50% в этом году по сравнению с 13% ростом на более широком рынке.

В пятницу они закрылись на 1,3%.

Экономическая правда

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