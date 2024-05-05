Последние российские удары по энергосистеме нанесли ущерб более чем на $1 млрд - Галущенко

За последние месяцы враг нанес ущерб энергосистеме более чем на 1 миллиард долларов. Убытки будут расти.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Министерства энергетики.

Основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время продолжаются ежедневные атаки на различные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

"На сегодня речь идет о суммах ущерба на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", - сообщил Галущенко.

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Благодаря благоприятной погоде, пока удается балансировать энергосистему источниками возобновляемой энергетики.

Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров, - говорится в сообщении.

Напомним:

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В субботу враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области. Была повреждена подстанция - отключены от энергоснабжения две шахты.