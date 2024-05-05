Berkshire Баффета сократила свою долю в Apple на 20% с 2023 года

Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета значительно сократил свою огромную долю в Apple.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость доли Berkshire в Apple упала на 22% до 135,4 млрд долл по состоянию на 31 марта с 174,3 млрд долл на конец 2023 года, даже несмотря на то, что цена акций производителя iPhone упала всего на 11% за квартал.

Исходя из изменений в цене акций Apple, Berkshire, похоже, продал около 115 миллионов акций, или 13% своего пакета, за квартал, который закончился примерно 790 миллионами.

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На ежегодном собрании Berkshire в субботу 4 мая Уоррен Баффет заверил акционеров, что "если не произойдет чего-то драматического, что действительно изменит распределение капитала, Apple будет нашей самой большой инвестицией".

Он также сказал, что не против увеличить долю наличных денег, учитывая альтернативы на фондовых рынках и конфликты во всем мире, и сказал, что наличные могут превысить 200 миллиардов долларов к концу июня.

Продажа Apple привела к тому, что Berkshire получил 11,2 млрд прибыли после уплаты налогов.

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Напомним:

В первую десятку самых богатых людей мира попал филантроп Уоррен Баффет, с состоянием в 132 млрд долл.