Зеленский подписал санкции против ряда связанных с ЧВК "Вагнер" компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 164 физических и 85 юридических лиц, в частности - связанных с ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

Так, в перечень подсанкционных юридических лиц, в частности, вошла компания M Invest, которую контролирует основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Как отмечает Минфин США, эта компания служит прикрытием для операций "Вагнера" в Судане. Подконтольная M Invest компания Meroe Gold Co вместе с руководителями Андреем Манделем и Михаилом Потепкиным также попали в перечень.

Под санкции попали также компании с регистрацией в Гонконге, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, которые также находятся под санкциями США. В частности, по данным Минфина США, эти компании вместе с еще одной компанией в 2018-19 годах помогли основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину провести трансакций на более 7,5 млн долл.

Среди других связанных с "Вагнером" и Пригожиным компаний из списка - китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. Ltd и зарегистрированная в ЦАР Sewa Security Services. Как отмечает Минфин США, последняя компания контролируется непосредственно "Вагнером" и охраняет топ-чиновников Центральной африканской республики.

Другая компания "Вагнера", которая тоже оперирует в ЦАР - "Содружество офицеров за международную безопасность". Она внесена под санкции вместе с директором "содружества" Александром Ивановым.

Что касается личных санкций, в перечень попали дочери Пригожина Вероника и Полина, а также руководители юридических лиц, которые этим же указом отнесены к подсанкционным. Например, речь идет об Игоре Лавренкове, который является директором Shine Dragon Group Limited и ответственный за связи с M Invest.