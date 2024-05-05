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Мощности Rheinmetall в среднесрочной перспективе вырастут до 1 млн снарядов в год

Воскресенье, 5 мая 2024, 16:11 - Владимир Туник-Фриз
 
GETTY IMAGES

В этом году немецкая компания Rheinmetall ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов в год, а в среднесрочной перспективе возрастет до 1,1 миллиона снарядов в год.

Об этом сообщает руководитель Rheinmetall Армина Паппергера, передает Handelsblatt.

Rheinmetall сейчас сосредоточена на производстве артиллерийских боеприпасов. В этом году компания из Дюссельдорфа в Украину поставят "сотни тысяч снарядов". Это включает прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 километров.

До российской атаки мощность Rheinmetall составляла около 70 000 снарядов в год. В этом году компания, акции которой котируются на бирже DAX, ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов, а в среднесрочной перспективе возрастет до 1,1 миллиона.

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Напомним:

ВПК Германия война
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