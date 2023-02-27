Почти вся Одесса без света из-за аварийного отключения
Понедельник, 27 февраля 2023, 09:27 -
В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.
Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.
Отмечается, что временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.
"Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Утром 27 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась 1 час.