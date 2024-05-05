Финляндия хочет построить завод по производству тротила на фоне нехватки снарядов

Правительство Финляндии намерено как можно быстрее построить на своей территории завод по производству тротила, чтобы наверстать дефицит боеприпасов после полномасштабного вторжения России в Украину, и просит помощи у НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Дефицит тротила и других взрывчатых веществ в Европе "считается почти критическим", говорится в материале. Единственный тротиловый завод в ЕС находится в Польше, но его объемы производства недостаточны для удовлетворения высокого спроса.

Финский министр обороны Антти Хяккянен подтвердил Yle, что страна настаивает на строительстве завода по производству тротиловых взрывчатых веществ. "Решение нужно принимать сейчас, чтобы производство могло начаться через год-два", – говорит он.

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Хяккянен говорит, что завод должен стать совместным проектом со странами-союзниками Финляндии, но пока нет окончательного решения, где именно его будут строить.

Глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что производство тротила занимает центральное место, учитывая ситуацию в Украине.

"Тот, у кого первыми закончатся боеприпасы и сырье для них, проиграет. Тот, у кого их будет достаточно, может выиграть войну", – объясняет он.

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В декабре 2023 года министр обороны Финляндии Антти Хякканен принял решение об увеличении мощностей по местному производству боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.

Европейская правда