Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков пригласил представителей стран G7 для мониторинга запуска закона №5655 по градостроительству.

Источник: Министерство инфраструктуры

Прямая речь Кубракова: "Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе и это правильный и нужный процесс... Мы меняем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства.

Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов, и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап - имплементация.

Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейкхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона".

Детали: В частности, 23 декабря состоялась встреча представителей посольств стран G7, Кубракова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Главной темой встречи была имплементация закона 5655 о "реформировании сферы градостроительной деятельности" и создание мониторинговой группы, которая будет сопровождать внедрение изменений для цифровизации сферы строительства и управления процессами восстановления.

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Курбаков заявил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

По словам Федорова, законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые предоставляет местная власть. Также он сказал, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

В ответ, послы стран G7 заверили, что готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы.

Узнать больше: НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски

Напомним:

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Аналитики "Чесно" также обращают внимание на то, что документ предлагает установить для застройщиков "частный контроль". Это означает, что строительные компании смогут создавать собственные фирмы, которые будут "контролировать" их деятельность.

С критикой законопроекта также выступали военные. В частности, военный и юрист Олег Симороз, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Автор законопроекта глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в палату, чтобы выяснить отношения. После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", но подробно не описала за что именно.

Украинская правда.