Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков пригласил представителей стран G7 для мониторинга запуска закона №5655 по градостроительству.
Источник: Министерство инфраструктуры
Прямая речь Кубракова: "Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе и это правильный и нужный процесс... Мы меняем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства.
Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов, и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап - имплементация.
Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейкхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона".
Детали: В частности, 23 декабря состоялась встреча представителей посольств стран G7, Кубракова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Главной темой встречи была имплементация закона 5655 о "реформировании сферы градостроительной деятельности" и создание мониторинговой группы, которая будет сопровождать внедрение изменений для цифровизации сферы строительства и управления процессами восстановления.
Курбаков заявил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.
По словам Федорова, законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые предоставляет местная власть. Также он сказал, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.
В ответ, послы стран G7 заверили, что готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы.
Узнать больше: НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски
Напомним:
- 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.
- Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.
- Аналитики "Чесно" также обращают внимание на то, что документ предлагает установить для застройщиков "частный контроль". Это означает, что строительные компании смогут создавать собственные фирмы, которые будут "контролировать" их деятельность.
- С критикой законопроекта также выступали военные. В частности, военный и юрист Олег Симороз, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Автор законопроекта глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в палату, чтобы выяснить отношения. После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", но подробно не описала за что именно.