"Зерновая инициатива": из портов вышли еще 5 судов с продукцией для Африки и Азии

За двое суток из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышло еще 5 судов с 221 тыс тонн агропродукции для Африки и Азии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Среди судов - балкер SEA BRIDLE с 25 тыс тонн агропродукции для Ливии.

"С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов с 305 тыс тонн украинского зерна в эту африканскую страну", - сообщили в министерстве.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 29 судов. На них загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции.

При этом по "зерновому коридору" движется 2 судна под загрузку 89 тыс тонн агропродукции.

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"В Босфоре своей очереди на инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции. Для непрерывного движения по зерновому коридору должно происходить минимум 12 инспекций в сутки", - говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

Порты Дунайского региона за 11 месяцев года почти втрое увеличили перевалку грузов и в 42 раза увеличили экспорт агропродукции.

В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы" вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В рамках "зерновой инициативы" 20 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 129 тыс тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда