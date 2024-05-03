В апреле Украина импортировала рекордное количество электроэнергии из Европы
Пятница, 3 мая 2024, 13:02 -
В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является наибольшим показателем с начала текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергетической компании Украины".
По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.
Также, государственный энерготрейдер по итогам месяца увеличила объем импорта в 1,5 раза. Компания импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии. ЭКУ занимает второе место по объемам импорта электроэнергии среди всех поставщиков.
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Экономическая правда.
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