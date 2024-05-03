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В апреле Украина импортировала рекордное количество электроэнергии из Европы

Пятница, 3 мая 2024, 13:02 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является наибольшим показателем с начала текущего года. 

Об этом сообщает пресс-служба "Энергетической компании Украины".

По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.

Также, государственный энерготрейдер по итогам месяца увеличила объем импорта в 1,5 раза. Компания импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии. ЭКУ занимает второе место по объемам импорта электроэнергии среди всех поставщиков.

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Экономическая правда.

энергетика импорт Украина
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