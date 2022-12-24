Скандальний закон про містобудування: Кубраков запросив G7 для моніторингу реформи

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков запросив представників країн G7 для моніторингу запуску закону №5655 щодо містобудування.

Джерело: Міністерство інфраструктури

Пряма мова Кубракова: "Ухвалення цього закону викликало бурхливе обговорення в суспільстві і це правильний і потрібний процес... Ми змінюємо сам підхід до містобудівної галузі і цифровізуємо процеси видачі дозвільної документації, прийняття обʼєктів в експлуатацію, а також контроль за ходом будівництва.

Ми створюємо таку реформу для прозорості усіх процесів, і самі відкриті для експертного діалогу. Наступний етап – імплементація.

Я відкрито запрошую представників країн G7 й усіх стейкхолдерів галузі: профільних асоціацій, бізнесу, антикорупційних організацій до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження для спільної впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону".

Деталі: Зокрема, 23 грудня відбулася зустріч представників посольств країн G7, Кубракова і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Головною темою зустрічі була імплементація закону 5655 щодо "реформування сфери містобудівної діяльності" та створення моніторингової групи, яка супроводжуватиме впровадження змін для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови.

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Курбаков заявив, що у законопроєкті враховані усі зауваження від НАЗК у повному обсязі.

За словами Федорова, законом 5655 планується цифровізація тих послуг, які надає місцева влада. Також він сказав, що готовий до будь-якого аудиту процесу цифровізації галузі.

У відповідь посли країн G7 запевнили, що готові долучитися до моніторингу впровадження реформи.

Знати більше: НАЗК вважає, що реформа містобудування має серйозні корупційні ризики

Нагадаємо:

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Аналітики "Чесно" також звертають увагу на те, що документ пропонує встановити для забудовників "приватний контроль". Це означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми, які "контролюватимуть" їх діяльність.

З критикою законопроєкту також виступали військові. Зокрема, військовий та юрист Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Авторка законопроєкту глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалась до нього в палату, щоб з’ясувати стосунки. Після суспільного резонансу Шуляк написала, що "просить вибачення", але детально не описала за що саме.

Українська правда.