"Зерновая инициатива": еще одно судно с украинским зерном отправили в Ливию

В рамках "зерновой инициативы" еще одно судно с украинским зерном отправили в африканскую Ливию.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что балкер BRAVE M с 27,5 тыс тонн агропродукции для Ливии присоединился к каравану еще из 5 судов, которые экспортировали 244 тыс тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы.

Сейчас в портах загружают более 1 млн тонн украинской агропродукции на 27 судов. Еще 4 судна движутся по "зерновому коридору" в направлении украинских портов.

При этом в Босфоре сохраняется стабильная очередь из 90 судов поскольку ежедневно проводится 5-7 инспекций при минимально необходимых 12 в день.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 580 судов, которые экспортировали 15 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Порты Дунайского региона за 11 месяцев года почти втрое увеличили перевалку грузов и в 42 раза увеличили экспорт агропродукции.

В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы" вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В рамках "зерновой инициативы" 20 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 129 тыс тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

За двое суток из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышло еще 5 судов с 221 тыс тонн агропродукции для Африки и Азии.

Экономическая правда