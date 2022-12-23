УЗ договорилась об отсрочке выплат по евробондам на два года

АО "Укрзализныця" успешно завершило процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн долларов.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Укрзализныця сегодня успешно завершила процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму USD 895 млн. Анонс на Ирландской фондовой бирже размещен только что", - написал в четверг вечером Кубраков.

По его словам, холдеры приняли предложения компании - анагогично суверенному долгу выплаты по процентам и основному долгу перенесены на 2 года.

Погашение по еврооблигациям, которые были выпущены в 2019 году, с 2024 года перенесли на 2026 год, а выпущенных в 2021 году - с 2026 года на 2028 год соответственно.

Выплаты купонов, которые приходились на 2023-2024 годы, перенесены до января 2025 года с возможностью их капитализации

"Отсрочка выплат по еврооблигациям позволит Укрзализныце снизить нагрузку на ликвидность компании в сегодняшних условиях и будет способствовать стабильной работе и непрерывным железнодорожным перевозкам грузов и пассажиров в условиях военного и послевоенного времени.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, изменение условий выпуска еврооблигаций позволит Укрзализныце высвободить свои финансовые ресурсы для ремонта поврежденной железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, восстановления сообщения с деоккупированными территориями и возвращения социальных стандартов жизни в таких регионах", - добавил министр.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с "CCC-" до "СС" из-за предложения УЗ владельцам своих евробондов с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" в иностранной валюте с ССС до С из-за предложения УЗ владельцам своих евробондов с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Экономическая правда