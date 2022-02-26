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Деньги с єПідтримки: украинцы уже собрали для армии 200 миллионов

Суббота, 26 февраля 2022, 11:25

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 200 миллионов гривен с поддержки украинцы перечислили на нужды нашей армии меньше чем за сутки.

Об этом он написал в Telegram.

"Меньше чем за сутки! Вы невероятны!", - добавил Федоров.

Напомним:

За средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии - на счета фонда "Вернись живым". За первые 5 часов после этого украинцы собрали 80 миллионов гривен – в несколько раз больше, чем за 2021 год, и за два предыдущих дня.

Экономическая правда

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