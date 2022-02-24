Все разделы
Укр / Рус

Альфа-Банк установил лимит на снятие наличных с дебетовых карт

Четверг, 24 февраля 2022, 20:00

Альфа-Банк Украина заявил, что отделение банка в стандартном режиме обслуживают клиентов, в банкоматах на снятие наличных средств с дебетовых карт установили лимит 20 000 грн в сутки на одного клиента.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram.

"Обеспечен доступ клиентов к банковским сейфам. Дистанционные каналы обслуживания работают с 9.00 до 22.00. Как только ситуация стабилизируется, вернем круглосуточную работу", - говорят в банке.

Банкоматная и терминальная сеть продолжают обслуживать клиентов банка.

"В банкоматах на снятие наличных средств с дебетовых карт АБУ установлен лимит 20 000 грн в сутки на одного клиента, для обеспечения наличными максимального количества клиентов.

Осуществление переводов между собственными картами и картами других банков в приложениях и через POS-терминалы - без ограничений", - добавили в финучреждении.

При этом клиенты могут осуществлять продажу валюты в мобильном банке без ограничений. Продажа валюты клиентам не производится.

"Мы временно приостановили выдачу и предоставление кредитных лимитов.

Для удобства предлагаем пользоваться Sense SuperApp и каналами дистанционного обслуживания", – добавили в банке.

Национальный банк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Альфа Банк деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Ковидная тысяча" вакцинированным: банки открыли уже 300 тысяч карточек 10 декабря 2021, 11:50
В Альфа Банке говорят, что не планировали покупать monobank 2 декабря 2021, 20:25
Время – деньги. Кто из банков быстрее всех обслуживает клиентов 1 ноября 2021, 14:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте