Альфа-Банк установил лимит на снятие наличных с дебетовых карт

Альфа-Банк Украина заявил, что отделение банка в стандартном режиме обслуживают клиентов, в банкоматах на снятие наличных средств с дебетовых карт установили лимит 20 000 грн в сутки на одного клиента.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram.

"Обеспечен доступ клиентов к банковским сейфам. Дистанционные каналы обслуживания работают с 9.00 до 22.00. Как только ситуация стабилизируется, вернем круглосуточную работу", - говорят в банке.

Банкоматная и терминальная сеть продолжают обслуживать клиентов банка.

"В банкоматах на снятие наличных средств с дебетовых карт АБУ установлен лимит 20 000 грн в сутки на одного клиента, для обеспечения наличными максимального количества клиентов.

Осуществление переводов между собственными картами и картами других банков в приложениях и через POS-терминалы - без ограничений", - добавили в финучреждении.

При этом клиенты могут осуществлять продажу валюты в мобильном банке без ограничений. Продажа валюты клиентам не производится.

"Мы временно приостановили выдачу и предоставление кредитных лимитов.

Для удобства предлагаем пользоваться Sense SuperApp и каналами дистанционного обслуживания", – добавили в банке.

Национальный банк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Экономическая правда