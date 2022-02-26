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Гроші з єПідтримки: українці уже зібрали для армії 200 мільйонів

Субота, 26 лютого 2022, 11:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 200 мільйонів гривень з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії менше ніж за добу.

Про це він написав у Telegram.

"Менше ніж за добу! Ви неймовірні!", - додав Федоров.

Нагадаємо:

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії - на рахунки фонду "Повернись живим". За перші 5 годин після цього українці зібрали 80 мільйонів гривень – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік, і за два попередні дні.

Економічна правда

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