Гроші з єПідтримки: українці уже зібрали для армії 200 мільйонів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 200 мільйонів гривень з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії менше ніж за добу.

Про це він написав у Telegram.

"Менше ніж за добу! Ви неймовірні!", - додав Федоров.

Нагадаємо:

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії - на рахунки фонду "Повернись живим". За перші 5 годин після цього українці зібрали 80 мільйонів гривень – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік, і за два попередні дні.

Економічна правда