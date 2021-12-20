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Выписал себе 2 миллиона премии: экс-главе "Оператора рынка" вручили подозрение

Понедельник, 20 декабря 2021, 18:28
 
unsplash

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении советнику министра энергетики и экс-директору Оператора рынка в завладении 2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Подозрение вручили 20 декабря. Сейчас подозреваемый является внештатным советником министра энергетики Германа Галущенко.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах должностное лицо незаконно выплатило себе 2,15 млн грн премий, поощрений и надбавок.

Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В Бюро добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В период 2019-2020 годов госпредприятие "Оператор рынка" возглавлял Владимир Евдокимов. Он также подозреваемый в деле "Роттердам+", был членом Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Экономическая правда

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Минэнергетики

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