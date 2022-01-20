Еврокомиссия привлечет Украину в процесс сертификации "Северного потока-2" – Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.
Об этом он сказал по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".
"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - заявил министр.
По его словам, стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе из-за ГТС Украины и влияния РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе.
"У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", - добавил он.
Напомним:
Строительство "Северного потока-2" было закончено в начале сентября 2021 года.
В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.
В "Газпроме" в конце прошлого года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.
Впрочем, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине 2022 года.
В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что газопровод "Северный поток-2" не заработает полноценно до следующего отопительного сезона.
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