Еврокомиссия привлечет Украину в процесс сертификации "Северного потока-2" – Минэнерго

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Об этом он сказал по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - заявил министр.

По его словам, стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе из-за ГТС Украины и влияния РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе.

"У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", - добавил он.

Напомним:

Строительство "Северного потока-2" было закончено в начале сентября 2021 года.

В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

В "Газпроме" в конце прошлого года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.

Впрочем, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине 2022 года.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что газопровод "Северный поток-2" не заработает полноценно до следующего отопительного сезона.