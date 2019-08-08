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Справа "Роттердам+": НАБУ повідомила про підозру екс-голові Нацкомісії з тарифів і ще 5 особам

Четвер, 8 серпня 2019, 12:40

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що про підозру повідомили екс-голові НКРЕКП (Дмитру Вовку - ред.) та чинному директору ДП "Оператор ринку" (Володимиру Євдокімову - ред.) На момент запровадження "Роттердам+" Євдокімов був членом НКРЕКП.

Крім цього, про підозру повідомили начальнику відділу та керівнику управління Комісії, а також двом топ-менеджерам однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України (ДТЕК - ред.).

"Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво", - йдеться у повідомленні.
 
Підкреслюється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП (Євдокімова - ред.) - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо. Їм повідомили про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування встановило, що екс-голова та екс-член НКРЕКП за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

Досудове слідство у провадженні триває. Наразі НАБУ встановлює усіх осіб, що причетні до скоєння злочину та вживає заходів для відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо:

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова. 

З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.

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НАБУ НКРЕ

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