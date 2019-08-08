Справа "Роттердам+": НАБУ повідомила про підозру екс-голові Нацкомісії з тарифів і ще 5 особам

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що про підозру повідомили екс-голові НКРЕКП (Дмитру Вовку - ред.) та чинному директору ДП "Оператор ринку" (Володимиру Євдокімову - ред.) На момент запровадження "Роттердам+" Євдокімов був членом НКРЕКП.

Крім цього, про підозру повідомили начальнику відділу та керівнику управління Комісії, а також двом топ-менеджерам однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України (ДТЕК - ред.).

"Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що одного з підозрюваних - екс-члена НКРЕКП (Євдокімова - ред.) - затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо. Їм повідомили про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.