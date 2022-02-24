Каховскую ГЭС захватили оккупанты, стоят танки. На Трипольской ТЭС произошел взрыв, станция работает
На территории Каховской ГЭС присутствуют неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
"На территорию Каховской ГЭС в 11:28 вошли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - заявили в министерстве.
Городской голова Таврийска Николай Ризак сообщил Суспільному, что главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области захватили кафиры.
"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел это, грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - сказал Ризак.
Минэнерго также сообщает о взрыве на Трипольской ТЭС, станция работает.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua