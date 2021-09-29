Міжбанк: курс гривні до євро зміцнився

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29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 – 26,59 гривні, до євро впав нижче 31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,57 – 26,59 гривні;

Євро — 30,93 — 30,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,50 — 26,69 гривні. Євро купують за 30,84 гривні, продають за 31,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,54 – 26,61 гривні, євро – 30,95 – 31,02 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 вересня на рівні 26,57 гривні.

29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

Економічна правда