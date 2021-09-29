Курс валют на 29 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,57 – 26,59 гривні;
Євро — 30,99 — 31,01 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,51 — 26,68 гривні. Євро купують за 30,85 гривні, продають за 31,17 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,58 – 26,64 гривні, євро – 30,97 – 31,10 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 вересня на рівні 26,57 гривні.
28 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
28 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
Економічна правда
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