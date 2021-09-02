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Выпуск нового спортивного электромобиля Tesla Roadster перенесли на 2023 год

Четверг, 2 сентября 2021, 13:50
 
tesla

Основатель Tesla Маск заявил, что выпуск новой версии спортивного электромобиля Tesla Roadster начнется с 2023 года, причина задержки - проблемы в цепочках поставок.

Об этом Маск написал в Twitter.

"2021 был годом безумного дефицита цепочки поставок, поэтому если бы у нас было хоть 17 новых продуктов - ни один бы из них не стал поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году", - написал бизнесмен.

Как пишет CNBC, Tesla представила Roadster нового поколения в 2017 году.

В компании тогда анонсировали, что Roadster будет владеть максимальной скоростью не менее 400 км/ч, аккумуляторной батареей мощностью 200 киловатт-часов, что обеспечит 1000 км дальности при полной зарядке, и тремя электродвигателями, позволяющими разгоняться до 97 км/ч менее чем за 2 секунды.

Дебют Roadster на рынке должен был состояться еще в прошлом году, но его отложили из-за смены приоритетов компании.

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Экономическая правда

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Маск авто Tesla

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