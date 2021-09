Выпуск нового спортивного электромобиля Tesla Roadster перенесли на 2023 год

Основатель Tesla Маск заявил, что выпуск новой версии спортивного электромобиля Tesla Roadster начнется с 2023 года, причина задержки - проблемы в цепочках поставок.

Об этом Маск написал в Twitter.

"2021 был годом безумного дефицита цепочки поставок, поэтому если бы у нас было хоть 17 новых продуктов - ни один бы из них не стал поставляться. Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году", - написал бизнесмен.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.