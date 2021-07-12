Мировой дефицит микрочипов в разгаре: как вырастут цены на технику и авто

Жоден сучасний побутовий електричний прилад та авто не обходиться без мікросхем. Це – маленькі деталі, завдяки яким і працює електроніка. Щоб виробляти такі напівпровідники необхідні високотехнологічне виробництво і мільярди доларів інвестицій.

Здебільшого напівпровідники виробляють декілька великих компаній.

Найбільша з них – тайванська TSMC, яка займає 56% ринку. Друга – корейська Samsung із часткою 18%. Важливими гравцями цього ринку також є американські техно-гіганти Intel, Micron, GlobalFoundries та тайванська компанія UMC.

Коли минулого року світ зіткнувся із пандемією та вимушеною діджиталізацією всіх сфер життя, попит на електроніку значно зріс, а отже виробникам в один момент знадобилась велика кількість чіпів.

Якийсь час азійські та американські виробники знаходили потужності для задоволення зростаючого попиту, однак на початку 2021 року світ зіткнувся з нестачею мікрокомпонентів.

Про дефіцит говорять вже кілька місяців, проте з кожним днем проблема стає все більш масштабною. Зараз між замовленням партії чіпів та їхньою доставкою проходить 17 тижнів. Ще наприкінці 2020 року на це йшло 13 тижнів.

Мікрочіпів уже не вистачає на всіх, а тому варто очікувати зростання цін на нову техніку або її швидке зникнення з полиць магазинів. По кому вже вдарив дефіцит чіпів та чи може оминути Україну ця криза?

Чому виник дефіцит мікрочіпів

Причин багато, але більшість з них так чи інакше пов'язані з головним джерелом всіх проблем 2020-го року – коронавірусом. Ключовий фактор - різке збільшення попиту на техніку.

Людей по всьому світі перевели на дистанційну роботу та навчання, а отже попит на комп’ютерну техніку суттєво зріс. Минулого року на ринок поставили майже на 13% більше ПК, ніж у 2019-му. Очікується, що цього року зростання складе 18,2%.

Оскільки торгівельні центри, кафе та ресторани тривалий час були зачинені, люди розважались вдома, внаслідок чого значно зросли продажі ігрових консолей – на 17%. Велику роль у збільшенні попиту відіграла зміна поколінь консолей, адже саме у 2020 році вийшли довгоочікувані PS5 та Xbox Series X.

Ринок смартфонів, у свою чергу, чекає на впровадження технології 5G, а тому кількість бажаючих оновити гаджети в наступні роки також збільшиться. За даними міжнародної дослідницької компанії IDC, у 2021 році ринок смартфонів зросте на 5,5%.

Пандемія призвела і до збільшення кількості інтернет-користувачів. Це означає, що збільшується навантаження на серверне обладнання, і компаніям доводиться розширювати дата-центри. Продажі серверів у 2020 році зросли на 2,2%, до 22,6 млрд дол.

Не варто забувати і про збільшення попиту на відеокарти для комп'ютерів на фоні істерії навколо криптовалют та популяризації майнінгу.

Щоб виробляти більше техніки, компаніям потрібно більше напівпровідників. У 2020 році продаж мікросхем зріс на 6,5%. І це великий показник, враховуючи складність виробництва чіпів та велику завантаженість заводів.

Утім попит, викликаний пандемією, є лише одним з факторів, який тримає індустрію в напрузі та не дає галузі прийти до тями. Ситуацію додатково дестабілізували шоки від торгових війн США та Китаю.

Зі слів голови найбільшого виробника чіпів - компанії TSMC Марка Лю, індустрія мікросхем стала дуже нестабільною внаслідок санкцій США проти китайських технологічних компаній. Найбільше від них постраждала китайська Huawei.

Лю зазначив, що конкуренти Huawei намагались заповнити частку компанії на ринку, а тому почали збільшувати виробництво та закуповувати більше напівпровідників.

До того ж експортний контроль США змусив китайських виробників електроніки замовляти більше чіпів та поповнювати резерви на випадок якщо проблеми із санкціями в майбутньому повторяться.

Це все ще більше підігріло ажіотаж, і навіть дешеві компоненти подорожчали. Наприклад, за даними компаній-торговців мікрочіпами, стабілізатори напруги, які раніше коштували всього 50 центів, тепер продають за 70 дол.

Отже, навіть якщо виробник техніки і отримає необхідні компоненти, собівартість готової продукції буде вищою, ніж раніше.

Зрештою, збирання чіпів – це виробництво на атомному рівні. І для нього потрібні особливі умови та передове обладнання та найкращі спеціалісти.

Техніка навіть на новому заводі "старіє" менше ніж 5 років і щоб бути прибутковим, підприємство повинно приносити щороку 3 млрд дол прибутку. Далеко не всі компанії можуть дозволити собі такого рівня інвестиції, особливо враховуючи шалену технологічну конкуренцію.

Тайванська TCMC вже запланувала вкласти 28 млрд дол у будівництво нових фабрик.

Сполучені Штати та Китай також запланували велику кількість державних інвестицій у технологічну галузь, щоб зменшити вплив кризи. Мікрочипи використовують також у воєнній техніці, а тому в уникненні наслідків кризи зацікавлені обидві держави.

Для підтримки індустрії Китай в останні роки засновав інвестиційні фонди, спрямовані на напівпровідники, та залучає у стартапи, пов’язані з мікросхемами, мільярди доларів приватного капіталу. За даними Technode, у 2020 році інвестиції у китайські напівпровідникові компанії становив 35,2 мільярда доларів, що на 407% більше, ніж роком раніше.

США прийняли виклик Пекіну та запланували виділити 50 мільярдів доларів на дослідження та виробництво мікросхем.

А що буде з цінами на автомобілі?

Автопром криза зачепила найбільше і аж настільки, що корпорації почали зупиняти свої заводи. У 2021 році через дефіцит світова автопромисловість ризикує втратити 110 млрд дол.

Нехватка чіпів вже вдарила по країнам з високою часткою автовиробництва. В Німеччині через це обсяг промислових замовлень за підсумками травня неочікувано скоротився на 3,7% (очікувалось зростання на 1%), а в Японії, за цей же період, промислове виробництво зменшилось одразу на 5,9%.

У порівнянні з квітнем випуск автомобілів в Японії в травні впав на 19,4%.

Найвідоміший виробник електричних автомобілів - американська Tesla в першому кварталі цього року взагалі не виготовила жодного дорогого авто (в дорогих комплектаціях) Model S та Model X. "Ніколи не бачив нічого подібного. Як дефіцит туалетного паперу, але епічних масштабів", – написав на початку червня власник Tesla Ілон Маск.

Наприкінці травня видання Financial Times повідомило, що Tesla взагалі розглядає можливість купівлі власного заводу з виробництва мікрочіпів.

Російський АвтоВАЗ через дефіцит мікрочіпів почав випускати спеціальні серії автомобілів без магнітоли та мультирулю. Нещодавно компанія вчетверте за рік повідомила про зростання цін на автомобілі.

Головна причина нестачі компонентів у автомобільних компаній – це непрогнозований попит, який виник під час пандемії. Автовиробники очікували, що у кризу люди не купуватимуть багато автомобілів, а тому зменшили замовлення мікросхем.

Однак попит дуже швидко відновився, а за мікросхемами тепер доведеться стояти у великій черзі. За повідомленням BBC, очікування замовлення чіпів для автовиробників може сягати 40 тижнів.

Особливо важко переживають дефіцит мікросхем виробники автомобілів з високою "цифровою" складовою. Наприклад ті, які випускають вже базові моделі з електроприводом сидіння або сенсорними моніторами.

Якщо їм не вистачатиме навіть однієї дешевої мікросхеми, такі автомобілі ризикують просто не вийти в продаж.

За даними звіту Deloitte, у 2000 році на електроніку приходилось 18% від вартості виробництва авто, а у 2020 році цей показник сягнув 40%. Тому зміна вартості мікросхем неминуче відобразиться на ціні всього автомобіля.

Інший фактор зростання цін на авто у найближчому майбутньому – подорожчання сталі, яку використовують у корпусі.

Загалом у світі цього року можуть зібрати на 4 мільйони автомобілів менше, ніж торік, а це, за даними Bloomberg, означає дефіцит приблизно у 5%.

Нестача та подорожчання компонентів призвели до того, що корпорації з весни у різних країнах світу почали поступово підвищувати ціни на авто. Зокрема, всі моделі Ford на американському ринку подорожчали на 640 дол. Також виробник тимчасово прибрав знижки.

Про підвищення цін на різних ринках оголосили Toyota, Nissan, Renault та інші.

Щоб зрозуміти, як вплине криза на Україну, ЕП звернулась до українських імпортерів, дилерів та виробників. За їхніми словами, на українському ринку вони поки не чекають значних негативних наслідків і дефіциту автомобілів.

У компанії "УкрАВТО" зазначили, що наразі не відчувають кризи напівпровідників, а тому на український автопром нестача компонентів поки не впливає.

У "Віннер Імпортс" повідомили, що ціна на моделі Volvo та Porsche в найближчий час залишиться стабільною.

Не чекають зростання цін і в дилерському центрі "Автосаміт на столичному", який реалізує автомобілі Toyota. За словами представника центру, ціноутворення працює у звичайному режимі, а сигналів про майбутнє підвищення ціни від виробника наразі не надходило.

А як щодо побутової техніки?

Фанати ігрових консолей від Sony вже відчули на собі наслідки кризи. Через нестачу компонентів компанія не може виконати план та задовольнити різкий попит на приставки PS5.

Підвищувати ціни на тлі ажіотажу компанія також не може, адже це суперечить її політиці. Як наслідок – в Україні неможливо купити PS5 за рекомендованою ціною. Це можна зробити лише у спекулянтів, але вартість буде більшою приблизно у 1,5 рази.

Компанія попередила, що PS5 може залишатись у дефіциті аж до 2022 року.

На ринку смартфонів та ПК також очікується зростання цін. Причини ті ж – подорожчання та нестача компонентів разом зі збільшенням попиту на електронні прилади.

Китайська компанія Xiaomi підвищила ціни на смартфони та телевізори на 3-6%. Наразі це стосується ринку Індії, однак є всі підстави чекати такого ж підвищення цін в інших регіонах, адже збільшення собівартості виробництва смартфонів та їхній дефіцит на ринку – це вже загальносвітовий тренд.

У компанії Lenovo розповіли, що за останні 9 місяців ПК та ноутбуки їхнього бренду в Україні подорожчали на 15-20%. Найбільш помітно зростає вартість бюджетних моделей.

Зі слів представника компанії Миколи Антонюка, найбільше зростають у ціні монітори. Надалі ноутбуки Lenovo дорожчатимуть в середньому на 3-5% за квартал. Подальше зростання цін до кінця року очікують на рівні 7-8%.

У компанії Acer повідомили, що ціна на ноутбуки їхнього бренду також зросте, але лише з 4-го кварталу.

Невдовзі підвищення цін на техніку торкнеться всього українського рітейлу, вважають в мережі магазинів "Comfy".

На це впливатиме не лише дефіцит компонентів, а й подорожчання базових матеріалів, таких як сталь, картон, алюміній, мідь та пластик. Також на кінцеву ціну впливатиме подорожчання логістики та морських перевезень з Китаю.

Зараз представники "Comfy" констатують зростання цін на дрібну побутову техніку на 8-15%, а також на нові телевізори.

Коли завершиться "криза мікросхем"

Судячи з усього, дефіцит напівпровідників закінчиться не скоро, а тому в атмосфері підвищення цін на електроніку світ проведе не один рік. Тим паче, що окрім дефіциту мікросхем ситуацію на ринку техніки підігріває безліч інших факторів.

Генеральний директор Intel Пет Гелсінджер очікує, що дефіцит напівпровідників на ринку залишатиметься ще два роки. У тайванській TSMC прогнозують, що криза продовжиться і в 2022 році.

Дуже маловірогідно, що за цей час зникнуть культура "дистанційки", загальна діджиталізація та технологічна конфронтація США та Китаю. Отже, ситуація на ринку щонайменше буде напруженою.