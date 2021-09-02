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Випуск нового спортивного електромобіля Tesla Roadster перенесли на 2023 рік

Четвер, 2 вересня 2021, 13:50
 
tesla

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що випуск нової версії спортивного електромобіля Tesla Roadster почнеться з 2023 року, причина затримки -  проблеми в ланцюжках поставок.

Про це Маск написав у Twitter.

"2021 рік був роком божевільного дефіциту ланцюжка поставок, тому якби у нас було хоч 17 нових продуктів - жоден би з них не почав поставлятися. Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році", - написав бізнесмен.

Як пише CNBC, Tesla представила Roadster нового покоління в 2017 році.

У компанії тоді анонсували, що Roadster буде володіти максимальною швидкістю не менше 400 км/год, акумуляторною батареєю потужністю 200 кіловат-годин, що забезпечить 1000 км дальності при повній зарядці, і трьома електродвигунами, що дозволяють розганятися до 97 км/год менш ніж за 2 секунди.

Дебют Roadster на ринку мав відбутися ще в минулому році, але його відклали через зміну пріоритетів компанії.

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Економічна правда

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