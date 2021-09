Випуск нового спортивного електромобіля Tesla Roadster перенесли на 2023 рік

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що випуск нової версії спортивного електромобіля Tesla Roadster почнеться з 2023 року, причина затримки - проблеми в ланцюжках поставок.

Про це Маск написав у Twitter.

"2021 рік був роком божевільного дефіциту ланцюжка поставок, тому якби у нас було хоч 17 нових продуктів - жоден би з них не почав поставлятися. Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році", - написав бізнесмен.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.