Новый заместитель Ермака объяснил, как в Офисе будут "запускать" экономику

Ростислав Шурма опу

Новоназначенный заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма будет работать над проектами стимулирования секторов экономики с большим мультипликатором.

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

"Я отвечаю за запуск экономики и структурные изменения во всех экономических вопросах. Мы готовим большой проект по стимулированию тех секторов экономики, где есть высокий уровень локализации и большой мультипликатор в экономической цепочке", – заявил Шурма.

По его словам, власти будут делать это через стимулирование спроса, а не путем прямых дотаций.

На должности заместителя Андрея Ермака по экономическим вопросам Шурма будет курировать программы "єПідтримка", которую называют "тысячей президента", "Экономический паспорт украинца" – накопление средств от пользования недрами для новорожденных украинцев – и "Украинская мечта", программа доступных кредитов на покупку жилья, электромобилей, оплаты обучения.

"Ключевое – мы не будем оказывать прямую государственную помощь, мы будем создавать инструменты стимулирования спроса. Так мы запустим по цепочке всю экономику", – заявил Шурма.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса Главы государства.

Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента. Он стал преемником Юлии Свириденко, которая в ноябре была назначена первой вице-премьеркой - министеркой экономики.

До назначения Шурма был гендиректором завода "Запорожсталь" (2012 - 2019), входящего в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

Также новый заместитель работал финансовым директором Макеевского металлургического завода (Метинвест), заместителем директора металлургического дивизиона Метинвест.

Являлся членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината ("Метинвест"), председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария, "Метинвест"), членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия).

Был главой Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".