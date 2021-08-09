Программу кредитов "5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году – источник

фото: министерство финансов

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность.

Об этом сообщил источник ЭП в Минфине, говорится в статье Ярослава Винокурова и Николая Максимчука на Экономической правде.

"До тех пор же средства налогоплательщиков никак не будут стимулировать работников вернуться домой, а будут использоваться предприятиями, которым такая поддержка нужна меньше всего", - говорится в статье.

При этом, частные банки с иностранным капиталом просят правительство и НБУ начать сворачивание антикризисных программ до конца 2021 года.

"Банковское деловое сообщество считает целесообразным перейти к постепенному ограничению реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", начиная с четвертого квартала 2021 года, и дальнейшего ее прекращения или существенной трансформации с целью повышения эффективности использования бюджетных средств", - отмечается в письме.

В то же время в ответе на запрос ЭП Министерство финансов сообщило, что антикризисный компонент программы будет действовать временно - до конца карантина и в течение 90 дней после его завершения.

Однако там не уточнили, когда правительство планирует завершить карантин.

"Даже существенное падение показателей распространения коронавируса летом 2021 года, рост деловой активности и расходов украинцев не стали достаточными причинами для отмены антикризисной поддержки бизнеса", - пишут авторы статьи.

"Сейчас программа направлена ​​на восстановление рынка. Планируется, что после отмены карантина программа будет переориентирована на развитие, то есть приоритетным станет инвестиционный компонент", - отметили в Минфине.

Хотя еще в марте 2021 года министр Сергей Марченко признавал: программа нуждается в серьезной доработке, поскольку бюджетные средства попадают не тем, кому они нужны больше всего.

"Мы не можем установить ограничения, чтобы кредиты не выдавались определенной отрсали, это неправильно. К тому же многие аграрии в 2020 году пострадали от засухи, их также важно поддерживать. На мой взгляд, необходимо собрать информацию и усовершенствовать требования к участникам", - сказал Марченко.

Напомним:

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Подробнее читайте в материале: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Экономическая правда