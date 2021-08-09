Банки просят свернуть программу кредитов "5-7-9"

фото: Полтавский областной центр занятости

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится в статье Ярослава Винокурова и Николая Максимчука на Экономической правде.

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Другими словами: средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным "Райффайзен Банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование.

В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", – отмечается в письме.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В письме отмечается: если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

На 3 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений так и не получил ответов ни от Министерства финансов ни от Национального банка.

Подробнее читайте в материале: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Экономическая правда